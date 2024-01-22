تخص 4 اطراف في الاطار.. مصدر يكشف سر رغبة "التغيير الشامل" للمحافظين

2024-01-22 17:02:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مقرب من الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين (22 كانون الثاني 2024)، ان 4 اطراف في الاطار التنسيقي كانت ترفض تجديد ولاية بعض المحافظين، فيما استعرض اسباب ذلك.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ملف تجديد ولاية بعض المحافظين بعد نتائج انتخابات 18 كانون الاول الماضي طرحت 3 مرات في اجتماعات قوى الاطار وكانت الاراء متباينة بين من يؤيد الاستثناء المحدود خاصة للمحافظين الذين حققوا نتائج مهمة وحصلوا على اصوات كبيرة، وبين من دعا الى التغيير الشامل دون اي استثناءات".

واضاف، ان "4 اطراف كانت ترفض التجديد لولاية بعض المحافظين او على الاقل اعطاء الاستثناء لثلاث منهم بينهم ديالى وهو ينتمي الى منظمة بدر برئاسة هادي العامري بسبب وجود قناعة مسبقة بان بعضهم قد يلجأ الى تشكيل تحالفات تنافسهم في الانتخابات النيابية المقبلة ما يعني ولادة عناوين سياسية جديدة".

واشار الى ان "قوى الاطار وصلت الى قناعة بان ابعاد بعض المحافظين ممن حصلوا على اصوات كبيرة صعب ومعقد وقد يثير توترات خاصة في البصرة وكربلاء وواسط ما يعني ضرورة اعادة النظر في طرح الاستثناء مع بناء تحالفات قوية قادرة على الاحتواء بعيدا عن اي اشكاليات اخرى".



