وزير الخارجية يدعو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة العراق

2024-01-22 17:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة العراق، من أجل تعزيز التعاون بين العراق والوكالة الدولية.وقال بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى، بمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في مقر الوكالة في العاصمة فيينا، وبحضور الممثل الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير بكر فتاح حسين".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين العراق والوكالة وسبل تعزيزها، لتحقيق الأهداف التنموية التي يطمح لها العراق في مجالات عدة ذات صلة، بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما ناقشا دور الوكالة المحوري في دعم الدول الأعضاء في هذا الإطار".وأكد وزير الخارجية، "على أهمية بناء علاقات بناءة مع الوكالة في هذه المرحلة بالتحديد، لاسيما وأن العراق يسعى إلى بناء مجتمع سلمي متعافي، وان يلعب دوراً محوريا أساسه إقامة علاقات طيبة وجيدة مع دول المنطقة"، داعيا "مدير عام الوكالة لزيارة العراق في المستقبل القريب، لتعزيز التعاون بين العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية".من جانبه، أعرب غروسي، "عن شكره لوزير الخارجية، مرحبا بدعوته لزيارة بغداد"، كما وأعرب عن "تطلعه إلى العمل مع العراق في استخدام التكنولوجيا النووية والاستفادة منها في مجالات عدة، لا سيما تلك المتعلقة بالصحة، والعمل على معالجة مرض السرطان ضمن مبادرة مدير عام الوكالة "أشعة الأمل".وأكد غروسي، أن "الوكالة تتطلع إلى عراق جديد وجيل جديد واعد، يسعى إلى المضي قدما في تطوير قدراته التقنية والتكنولوجية، والاستفادة من تنمية موارده البشرية وبناه التحتية".