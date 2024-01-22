شركة عقارية توجز اسعار المتر لعقارات اغلى مناطق بغداد

2024-01-22 17:26:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استعرضت احدى الشركات العقارية، اليوم الاثنين (22 كانون الثاني 2024)، اسعار العقارات في بعض المناطق ببغداد.

وجاء رصد الشركة العقارية كالاتي:





اليرموك : من 4000$ إلى 200000$ للمتر الواحد





الحارثية : من 3500$ إلى 14000$ للمتر الواحد





القادسية : من 3200$ إلى 10000$ للمتر الواحد





المنصور : من 3500$ إلى 15000$ للمتر الواحد





الجادرية : من 3500$ إلى 13000$ للمتر الواحد





زيونة : من 3000$ إلى ١11000$ للمتر الواحد





العرصات : من 3300$ إلى 14000$ للمتر الواحد





حي الجامعة : من 2500$ إلى 11000$ للمتر الواحد





الكاظمية : من 3000$ إلى 20000$ للمتر الواحد





ويعتبر سوق العقار داخل هذه المناطق باهظ الثمن لايقارن حتى في الولايات المتحدة ولا في عقارات المملكة المتحدة، بحسب شركة العقارات.