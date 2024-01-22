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شركة عقارية توجز اسعار المتر لعقارات اغلى مناطق بغداد

شركة عقارية توجز اسعار المتر لعقارات اغلى مناطق بغداد
شركة عقارية توجز اسعار المتر لعقارات اغلى مناطق بغداد
2024-01-22 17:26:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استعرضت احدى الشركات العقارية، اليوم الاثنين (22 كانون الثاني 2024)، اسعار العقارات في بعض المناطق ببغداد.

وجاء رصد الشركة العقارية كالاتي: 


اليرموك : من 4000$ إلى 200000$ للمتر الواحد 


الحارثية : من 3500$ إلى 14000$ للمتر الواحد 


القادسية : من 3200$ إلى 10000$ للمتر الواحد 


المنصور : من 3500$ إلى 15000$ للمتر الواحد 


الجادرية : من 3500$ إلى 13000$ للمتر الواحد 


زيونة : من 3000$ إلى ١11000$ للمتر الواحد 


العرصات : من 3300$ إلى 14000$ للمتر الواحد  


حي الجامعة : من 2500$ إلى 11000$ للمتر الواحد 


الكاظمية : من 3000$ إلى 20000$ للمتر الواحد  


ويعتبر سوق العقار داخل هذه المناطق باهظ الثمن لايقارن حتى في الولايات المتحدة ولا في عقارات المملكة المتحدة، بحسب شركة العقارات.

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