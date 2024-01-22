حسين وغروسي يبحثان الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في العراق

2024-01-22 17:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، آفاق التعاون مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، يوم الاثنين، تعزيز التعاون الثنائي، لتحقيق الأهداف التنموية التي يطمح لها العراق في مجالات عدة ذات صلة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

جاء ذلك، خلال لقاء حسين وغروسي، في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا، وبحضور الممثل الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير بكر فتاح حسين، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون بين العراق والوكالة، وسبل تعزيزها لتحقيق الأهداف التنموية التي يطمح لها العراق في مجالات عدة ذات صلة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما ناقشا دور الوكالة المحوري في دعم الدول الأعضاء في هذا الإطار.

بدوره، أكد وزير الخارجية العراقي، أهمية بناء علاقات بناءة مع الوكالة في هذه المرحلة بالتحديد لا سيما وأن العراق يسعى إلى بناء مجتمع سلمي متعافٍ وأن يلعب دوراً محورياً أساسه إقامة علاقات طيبة وجيدة مع دول المنطقة، داعياً مدير عام الوكالة لزيارة العراق في المستقبل القريب لتعزيز التعاون بين العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من جانبه، أعرب مدير عام الوكالة، رافائيل غروسي، عن شكره للوزير العراقي، ورحب بدعوته لزيارة بغداد، مؤكداً تطلعه إلى العمل مع العراق في استخدام التكنولوجيا النووية والاستفادة منها في مجالات عدة لا سيما تلك المتعلقة بالصحة، والعمل على معالجة مرض السرطان ضمن مبادرة مدير عام الوكالة "اشعة الأمل".

وأكد غروسي، أن "الوكالة تتطلع إلى عراق جديد وجيل جديد واعد يسعى إلى المضي قدما في تطوير قدراته التقنية والتكنولوجية والإستفادة من تنمية موارده البشرية وبناه التحتية".