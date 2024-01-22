الشباب السعودي يجتمع بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو

2024-01-22 17:36:01 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الاثنين، مستجدات التعاقد المحتمل لنادي الشباب السعودي مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.ووفقا لمصادر صحيفة الجزيرة السعودية، فإن "نادي الشباب اجتمع بالفعل مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث عقد الاجتماع معه المدير الرياضي للنادي، دومينيكو تيتي".وأشارت إلى أنه "تم خلال الاجتماع مع مورينيو صاحب الـ60 عاما، مناقشة العديد من التفاصيل، وتم إرسال كافة المتطلبات للجنة الاستقطابات، وما زال الشباب ينتظر الرد".يذكر أن تقارير صحفية أخرى كشفت أن "مورينيو سيجتمع مع أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي، الأسبوع المقبل لمناقشة إمكانية قيادة الفريق".