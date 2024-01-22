الدفاع توجه دعوة لطلاب الدورة (114)

2024-01-22 17:40:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

دعوة

تدعو وزارة الدفاع - الكلية العسكرية، الطلاب المتقدمين للقبول في الدورة (114) مراجعة مقر الكليـة العسكرية الكائنـة في بغداد الرستمية حسب تسلسل ارقام الاستمارات الالكترونية الخاصة بهم وفقاً للقوائم المرفقة طياً للوجبة الثانية والمؤشر فيها تواريخ الحضور ازاء كل رقم استمارة، مع مراعاة جلب المستمسكات المبينة أدناه عند المراجعة:-

1- استمارة التقديم الإلكتروني.

2- البطاقة الوطنية للمتقدم وللوالدين مع بطاقة السكن.

3- وثيقة مدرسية بالدرجات معنونه إلى الكلية العسكرية / وزارة الدفاع مصادقة من المدرسة ومديرية التربية خالية من الحك والشطب.

4- تأييد سكن لسنة (2024) مصادق من مختار المنطقة يحتوي على صورة شخصية مختومة ومصدقة من الأمن الوطني والوحدة الإدارية.

5- عقد زواج للمتقدم او الوالدين مصادق من المحكمة المختصة لسنة 2024.

6- صور شخصية حديثة عدد (6).

7- على أبناء الشهداء (الأب أو الأم) فقط جلب كتاب تأييد من مؤسسة الشهداء المقر العام حصراً.

8- جلب جميع المستمسكات المطلوبة بالفقرات أعلاه الأصل مع نسخة مصورة ملونه عدد (٦)

9- العسكريين المنسوبين إلى وزارة الدفاع جلب كتاب استمرارية بالخدمة مع نموذج تقييم الآمرين.

10- توضع المستمسكات المطلوبة داخل فايل نايلون وكالاتي:

أ. المتقدمين من الفرعين (العلمي والأدبي) فايل مانيلا أزرق.

ب. المتقدمين من الفرعين (صناعي وتجاري) فايل مانيلا أصفر

ج. المتقدمين العسكرين المنسوبين إلى وزارة الدفاع فايل مانيلا اخضر

د. أبناء الشهداء فايل مانيلا احمر





الملاحظات/

سيتم الاعلان عن ارقام الاستمارات الخاصة بالوجبات الاخرى لاحقاً.

في حال اعلان عطلة رسمية من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء يتحول الموعد لليوم الذي يليه.





للاستفسار ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال عبر الأرقم التالية:

٠٧٧٦٠٤٩١٥٧٧ - ٠٧٨٣٦٣٥١٩١٢ - ٠٧٧٤٨١٣١١٦٧



