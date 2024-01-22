الكلية العسكرية تدعو المتقدمين إلى مراجعة مقرها في الرستمية

2024-01-22 18:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعدعت الكلية العسكرية، اليوم الاثنين، طلابها المتقدمين للقبول في الدورة (114) مراجعة مقر الكليـة العسكرية الكائنـة في بغداد الرستمية.وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه" تدعو وزارة الدفاع - الكلية العسكرية، الطلاب المتقدمين للقبول في الدورة (114) مراجعة مقر الكليـة العسكرية الكائنـة في بغداد الرستمية حسب تسلسل أرقام الاستمارات الالكترونية الخاصة بهم وفقاً للقوائم المرفقة طياً للوجبة الثانية والمؤشر فيها تواريخ الحضور إزاء كل رقم استمارة، مع مراعاة جلب المستمسكات المبينة أدناه عند المراجعة:1- استمارة التقديم الإلكتروني.2- البطاقة الوطنية للمتقدم وللوالدين مع بطاقة السكن.3- وثيقة مدرسية بالدرجات معنونة إلى الكلية العسكرية / وزارة الدفاع مصادقة من المدرسة ومديرية التربية خالية من الحك والشطب.4- تأييد سكن لسنة (2024) مصادق من مختار المنطقة يحتوي على صورة شخصية مختومة ومصدقة من الأمن الوطني والوحدة الإدارية.5- عقد زواج للمتقدم او الوالدين مصادق من المحكمة المختصة لسنة 2024.6- صور شخصية حديثة عدد (6).7- على أبناء الشهداء (الأب أو الأم) فقط جلب كتاب تأييد من مؤسسة الشهداء المقر العام حصراً.8- جلب جميع المستمسكات المطلوبة بالفقرات أعلاه الأصل مع نسخة مصورة ملونة عدد (6)9- العسكريين المنسوبين إلى وزارة الدفاع جلب كتاب استمرارية بالخدمة مع نموذج تقييم الآمرين.10- توضع المستمسكات المطلوبة داخل فايل نايلون وكالآتي:أ. المتقدمون من الفرعين (العلمي والأدبي) فايل مانيلا أزرق.ب. المتقدمون من الفرعين (صناعي وتجاري) فايل مانيلا أصفرج. المتقدمون العسكريين المنسوبين إلى وزارة الدفاع فايل مانيلا أخضرد. أبناء الشهداء فايل مانيلا أحمرونوهت وزارة الدفاع بأنه سيتم الإعلان عن أرقام الاستمارات الخاصة بالوجبات الأخرى لاحقاً، وفي حال إعلان عطلة رسمية من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتحول الموعد لليوم الذي يليه.وأشارت إلى أنه للاستفسار ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال عبر الأرقم التالية:07760491577 - 07836351912 – 07748131167