2024-01-22 18:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكدت وزارة التجارة، اليوم الإثنين، أن معرض بغداد الدولي حقق نجاحاً غير مسبوق بمقدار التعاقدات والاتفاقات مع القطاعين العام والخاص في العراق وشركات عربية وأجنبية، فيما أشارت إلى أن المعرض نقل صورة للعالم تؤكد أن البيئة الاستثمارية آمنة في العراق.وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معرض بغداد الدولي بدورته التي اختتمت قبل أيام، اختلف عن سابقاته من ناحية التعاقدات التي أجراها القطاع الخاص العراقي مع القطاع الخاص الدولي، فضلاً عن الاتفاقات التي حصلت بين ممثلي أجنحة الدول مع الجانب العراقي سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص من خلال اللقاءات التي أجرتها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد رجال الأعمال والاتحادات المعنية في القطاع الخاص العراقي، فضلاً عن الحضور المكثف للجانب الرسمي في معرض بغداد".وأكد حنون، أن "المعرض حقق نجاحاً كبيراً في مقدار التعاقدات التي أجراها القطاع الخاص مع القطاع الخاص الدولي، فضلاً عن الاتفاقات التي تتعلق بالشراكة والخبرات وعقد المؤتمرات واللقاءات المشتركة بين الجانب العراقي والدول التي حضرت المؤتمر والتي وصل عددها إلى 150 اتفاقاً وعقداً بين شركات عربية وأجنبية مع شركات عراقية تابعة للقطاعين العام والخاص بينها 75 عقداً مع شركات سعودية".وأضاف، أن "مهمة وزارة التجارة في معرض بغداد الدولي، توجيه رسالة للعالم مفادها أن العراق مستقر اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، ونقل الصورة الإيجابية التي سجلها معرض بغداد الدولي سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، والتي كانت كفيلة بأن تؤكد أن البيئة الاستثمارية للعراق بيئة آمنة وبإمكان كل المستثمرين العرب والأجانب الدخول بمشاريع كبيرة في جميع مناطق العراق ومن ضمنها مناطق كردستان التي حضرت هي الأخرى بأكثر من 26 شركة تمثل القطاع الخاص في محافظات الإقليم".