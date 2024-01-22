الاتصالات تقر مشروع "ترانزيت" جديد لربط الشرق بالغرب عبر العراق

2024-01-22 18:58:32 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقرت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، يوم الاثنين، مشروع الترانزيت الجديد لربط الشرق بالغرب عبر العراق، لأهميته الاستراتيجية.

وجرى خلال اجتماع عقد برئاسة الياسري، الايعاز الى الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستكمال متطلبات التعاقد مع شركة ZOI (زين_عُمان تيل)، وهي إحدى الشركات العالمية الرصينة التي تمتلك أكثر من 20 كابل بحري وأكثر من 11000 كم من شبكة الألياف الضوئية والتي قدمت دراسة نموذج لعمل عبور السعات عن طريق العراق، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واعتبرت الوزيرة، المشروع فرصة استثمارية واعدة لعبور السعات الدولية عبر العراق، وتقديم مستوى أفضل من خدمات الاتصالات على الصعيدين المحلي والدولي.

وبحسب بيان الوزارة، يتيح المشروع الجديد للدولة، إمكانية تطوير البنى التحتية للاتصالات والوصول الى مراكز البيانات في المنطقة.

وأشارت الياسري، إلى أن "الهدف الرئيسي من الاهتمام في مشاريع الترانزيت هو تعزيز موقع العراق الجغرافي واستثماره بالدخول في دائرة المنافسة مع طريق قناة السويس، وتجسيد رؤية الوزارة في تفعيل المشاريع الاستراتيجية لتطوير قطاع الاتصالات".