طرق التنمية.. مستشار رئيس الوزراء: الاتفاق مع تركيا على بناء جسر رابط بين البلدين

2024-01-22 19:16:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر صالح الأسدي، اليوم الاثنين، عن إنجاز 600 كم ضمن التصميم الأولي لطريق التنمية، وفيما أكد أن التصاميم الأولية للطريق شارفت على الانتهاء، أشار إلى الاتفاق مع تركيا على بناء جسر رابط بين البلدين.وقال الأسدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "وصلنا إلى مراحل متقدمة جدا بشأن طريق التنمية حيث عقدنا قبل يومين اجتماعا في تركيا بشأن المشروع وبحثنا فكرة التشغيل"، مبينا، أن "هناك اتفاقات بين إدارة المشروع والمحافظات لإنهاء التعارضات التي تعيق العمل".وأضاف، أن "ما بقي هو مسافة بسيطة في شمال العراق وجزء في البصرة؛ لوجود مخلفات حربية وبعض المعوقات التي تعيق وصول شركات فحص التربة للمنطقة"، لافتا إلى "إنجاز أكثر من 600 كم ضمن التصميم الأولي لطريق التنمية".وذكر، "أننا في مرحلة وضع المواصفات الفنية للمشروع"، لافتا، إلى أن "هناك اتفاقات مع تركيا بشأن بناء جسر يربط بين تركيا والعراق بطول 2000 متر تقريبا".وأكد، أن "إنشاء طريق التنمية ينقسم إلى قسمين: الأول هو تخطيط إستراتيجي اقتصادي، والثاني هندسي فني و الذي حققنا فيه مراحل متقدمة جدا، و أنهينا التعاقد مع شركة (أوليفر واي مان) التي ستضع الفكرة المالية والاقتصادية والموديل الاقتصادي لهذا المشروع".وأكد، أن "التصاميم الأولية شارفت على الانتهاء وتبقى مراجعة التصاميم من الاستشاري المتخصص ثم إعلانها كـ (تندر) عالمي للاشتراك به"، لافتا، إلى أن "المشروع يتضمن قطاعات في كل محافظة، وندرس الآن من أين سيبدأ العمل فيها وهل ينطلق من ميناء الفاو صعودا".وذكر، أن "سكة القطار الخاصة بطريق التنمية ستبدأ من الجنوب إلى الشمال والطريق البري سيبدأ من الشمال إلى الجنوب ينجز في الفترة الزمنية ذاتها".وأشار، إلى أن "الموقف التركي رائع جدا وهم شركاء رئيسيون في المشروع ولديهم تصاميم الطرق والسكك الحديد التي سترتبط بأوروبا سواء شرقا أو غربا".