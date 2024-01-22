رئيس الوزراء: الاهتمام الحكومي يركز على القطاع النفطي كونه ما زال يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني

2024-01-22 19:16:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن الاهتمام الحكومي يركز على القطاع النفطي كونه ما زال يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة سير تنفيذ مشاريع وزارة النفط وخطط الوزارة الخاصة بتطوير وتوسعة القطاع النفطي في العراق".وأضاف، أن "الاجتماع شهد مراجعة الخطط التي وضعتها الوزارة واستعراض ما تمّ تنفيذه منها، خاصة المتعلقة منها بقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، وكذلك إنتاج المشتقات وخطط الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتلبية الاستهلاك الوطني منها خلال هذا العام".وأكد السوداني- بحسب البيان- على أن "الاهتمام الحكومي يركز على القطاع النفطي كونه ما زال يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن الإسراع في تطويره سينعكس إيجاباً على المستوى الوطني"، مشدداً على "ضرورة أن يركز المسؤولون في الحكومة على الكيفية التي يحققون فيها الإنجازات، خصوصاً ما تلبي طموحات المواطنين وتحقق انتقالة نوعية في حياتهم وأحوالهم المعيشية والاقتصادية".وأوضح البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء اطلع على آخر مستجدات جهود الاستثمار في الغاز المصاحب، بالإضافة إلى الخطط المتعلقة بالمشاريع النفطية المتكاملة وموعد إعلان ملحق جولة التراخيص الخامسة والجولة السادسة".