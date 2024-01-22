النزاهة: قبض واستقدام لـ7 متهمين بهدر المال العام والتلاعب والتزوير في صلاح الدين

2024-01-22 19:16:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم الاثنين، بضبط حالات صرف مبالغ بغير وجه حقٍّ وتلاعبٍ وتزويرٍ في إضبارة عقارٍ في مُحافظة صلاح الدين، مُبيّنةً صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقّ (7) مُتَّهمين.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العمليَّتين نفَّذتهما ملاكات دائرة التحقيقات في مكتب تحقيق صلاح الدين، حييث قامت دائرة صحَّة المُحافظة بصرف مبالغ ماليَّةٍ دون وجه حقٍّ لمُوظَّفين مُوفدين إلى كركوك؛ للاشتراك في إحدى الدورات التي تُنظِّمُها دائرة صحَّة كركوك"، مُوضحاً أنَّه "تمَّ صرف مبالغ للمُوفدين؛ بناءً على وصولاتٍ صادرةٍ عن فنادق في كركوك".

وأضاف المكتب إنَّ "نتائج التحرّي والتدقيق التي قامت بها ملاكات المكتب أثبتت وجود مُغالاةٍ في أسعار الوصولات؛ الأمر الذي أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام"، لافتاً إلى أنه بعد عرض الموضوع أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، قرَّر إصدار أمر قبضٍ بحقّ خمسة مُوظَّفين وأمر استقدامٍ بحقّ اثنين آخرين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، فضلاً عن ضبط أصل معاملة الصرف الخاصَّة بالموفدين".

وأكَّد المكتب "إقدام مُوظَّفي مُلاحظيَّة التسجيل العقاري في سامراء على التلاعب بقيد عقارٍ وتسجيل قيودٍ مُزوَّرةٍ على الإضبارة بأسماء أشخاصٍ لا علاقة لهم به؛ بالرغم من أنَّ العقار تعود ملكيَّته لمُواطنةٍ امتنع المُوظَّفون عن تزويدها بسندٍ له، مُوضحاً قيام المُوظَّفين بتسجيل قيودٍ بأسماءٍ وهميَّـةٍ".