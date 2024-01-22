سماء العراق مليئة بالمسيرات.. دعوات لمكاشفة العراقيين بما يحدث

2024-01-22 19:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق ايوب الربيعي، اليوم الاثنين (22 كانون الثاني 2024)، الى مكاشفة العراقيين حول ملف المسيرات.

وقال الربيعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "خلال الساعات 72 الماضية اسقطت مسيرات في ديالى عدد اثنين فيما تم مطاردة اثنين اضافية وسمع اطلاق نار كثيف في بعض المناطق دون اي يكون هناك اي بيان توضيحي للرأي العام يعطي القصة الحقيقية لما حدث".

وأضاف، أن "السؤال الذي يطرحه العراقيون الان من هي الجهة المسؤولة عن تلك المسيرات وماهي اهدافها وكيف اخترقت الاجواء وهي تدار من قبل اعداء ام اصدقاء"، مؤكدا ضرورة ان "تكون هناك مكاشفة من قبل بغداد لحقيقة مايحصل ولماذا المسيرات تحوم في ارجاء ديالى او غيرها".

واشار الى ان "هناك قلقا حقيقيا من ان تكون هناك حرب مسيرات في سماء البلاد في ظل محدودية قدرات العراق في اسقاط بعض انواعها"، لافتا الى "ضرورة بيان تفاصيل ما حصل وماهي النتائج حتى يعرف الشعب من هم الاعداء والاصدقاء".

واعلنت القيادة المركزية الامريكية فقدان طائرة مسيرة سقطت في ديالى قبل ايام، فيما اعلنت الفصائل مسؤوليتها عن اسقاطها، وفي اليوم التالي اسقط الجيش العراقي مسيرة اتضح فيما بعد انها ايرانية الصنع.

من جانبه، استعرض عضو لجنة النقل النيابية النائب كاروان علي، يوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، مشاهدات "مثيرة" سجلها خلال تواجده في مقر الملاحة الجوية، متحدثا عن "هول" مايحدث في سماء العراق من مخاطر جمه تهدد امن الطيران بشكل عام.

وقال علي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "زار قبل ايام مقر الملاحة الجوية في بغداد للاطلاع على طبيعة الاعمال وما هي الاحتياجات خاصة وانها تشكل محورا فعالا وستراتيجيا في تأمين حركة المسارات الجوية وتفادي مخاطر اي حوادث كارثية".

وأضاف، انه "لفت انتباهه تحركات المراقب الجوي وهو يتعامل مع 6 خروقات للاجواء في اقليم كردستان خلال ثوان وهي طائرات عسكرية واخرى مسيرة دخلت الاجواء دون موافقة رسمية من السلطات الاتحادية"، لافتا الى انه "تفاجأ بأن ما يسجل يوميا من خروقات رقم هائل وكبير ما يعني اننا امام مخاطر جمة جراء ما يحدث من خروقات للاجواء".

واشار الى ان "الخطر الاخر يتمثل باطلاق الدرونات في السماء والمسيرات المجهولة والتي تتقاطع بعضها مع مسارات الطائرات المدنية في حركة النقل بين المحافظات وهذا الامر بالغ الخطورة ويمثل ضغطا كبيرا على الملاحة في تفادي اي حوادث"، مؤكدا بان "هذه الخروقات لها مخاطرها وفق المختصين".

وشهد العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية، اسقاط 3 طائرات مسيرة، واحدة إيرانية وطائرتان أمريكيتان بحسب تقارير صحفية ومصادر أمنية.