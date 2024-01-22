ماكينة أهداف وصلابة دفاعية في صدارة أسلحة العراق بكأس آسيا

2024-01-22 19:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

خطف بعض لاعبي المنتخب الوطني، الأضواء في أول جولتين بكأس الأمم الآسيوية، المقامة حاليا في قطر.

واستهل منتخب العراق، مشواره في كأس آسيا، بالفوز في أول جولتين على إندونيسيا واليابان بنتيجة 3-1 و2-1 على الترتيب.

ويتصدر أسود الرافدين، جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمن بلوغ ثمن النهائي، وسيخوض بعد غد الأربعاء، لقاء الجولة الثالثة أمام فيتنام.



ماكينة أهداف



يقف في مقدمة هذه الأسماء، المهاجم أيمن حسين، الذي سجل الهدف الثالث في شباك إندونيسيا، بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني.

كما سجل ثنائية أسود الرافدين في شباك اليابان، وجرى اختياره ضمن التشكيل المثالي للجولة الثانية.

ويتصدر أيمن حسين، جدول ترتيب هدافي البطولة القارية برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع القطري أكرم عفيف.

ويبدو أيمن حسين، خارج حسابات مدربه كاساس في لقاء فيتنام، بعد إصابته في المواجهة السابقة.





صمود دفاعي

شهد الخط الخلفي لمنتخب العراق، استبسال ثنائي قلب دفاع الفريق، سعد ناطق وريبين سولاقا، كما نجحا في إحباط خطورة نجوم اليابان.

وعلى جهة اليسار، برز الظهير أحمد يحيى، الذي نال إشادة واسعة بعد مستواه أمام اليابان، كما نجح في صناعة الهدف الثاني أمام الساموراي.

مهارة الجناحين

على الأطراف، نجح الثنائي علي جاسم وإبراهيم بايش، من تسجيل حضورهما المبهر وسط أداء تكتيكي ومهاري عالي.

ورغم مشاركته القليلة إلا أن المهاجم ميمي نجح في إثبات قدراته التهديفية، وسجل هدف السبق في مرمى إندونيسيا، وظهر بصورة مميزة في النصف الثاني أمام اليابان، وهددهم بأكثر من محاولة.