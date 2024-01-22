2024-01-22 19:48:00 - المصدر: واع

بغداد - واعاعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، جدول الامتحانات التمهيدية (الخارجي) للعام الدراسي 2023 - 2024.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الانباء العراقية،(واع)، انه "تم تحديد يوم الخميس الموافق الثامن من شهر شباط المقبل، موعدا لانطلاق الامتحانات التمهيدية (الخارجي)".واضاف البيان، ان "الامتحان سيبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا".