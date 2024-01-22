2024-01-22 19:56:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مفتشية اثار وتراث ذي قار، اليوم الاثنين، العثور على 16 قطعة اثرية بقضاء الرفاعي، فيما بينت ان هذه القطع تعود لعصور مختلفة.

وقال مفتش آثار وتراث ذي قار شامل الرميض في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "تم العثور على 16 قطعة اثرية في موقع، ام العقارب، في قضاء الرفاعي خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها المفتشية بالتعاون مع شرطة الآثار في المحافظة".

وأضاف الرميض أن " القطع الاثرية هي عبارة عن جرار فخارية وصحون فخارية و القسم الآخر عبارة عن جرتين إحداهما طولية والأخرى اصغر منها وقدحين فوهاتهما عريضة ونلاحظ هناك قطعه مميزه فيها طرفان فيهما ثقب في النهاية و فتحة جانبية عريضة تستخدم لحفظ السوائل أو الماء في أثناء التنقل وأيضا قرص مثقوب من المنتصف وأختام أسطوانية عليها نقوش"، مبينا ان "هذه القطع الاثرية تعود الى فترات زمنية مختلفة منها ما يعود الى عصر العبيد والى فترة الوركاء و الى عصر فجر السلالات".

وتابع المسؤول الاثاري انه "جرى استلام القطع الاثرية في مقر قيادة شرطة ذي قار بحضور قائد شرطة المحافظة العميد مكي شناع الخيكاني والتي بدورها ستسلم للمتحف العراقي بشكل اصولي"، مشيرا إلى ان "الجولات التفتيشية التي تقوم بها مفتشية الاثار في محافظة ذي قار بشكل دوري على جميع المواقع الاثرية بالمحافظة بناءاً على توجيهات رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث علي عبيد شلغم".