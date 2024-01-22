الاتصالات تناقش مشروع الترانزيت الجديد لربط الشرق بالغرب عبر العراق

2024-01-22 20:02:01 - المصدر: واع

بغداد - واعناقشت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الاثنين، مشروع الترانزيت الجديد لربط الشرق بالغرب عبر العراق.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري، ترأست الجلسة 137 لهيئة الرأي في الوزارة؛ لبحث ومناقشة مشروع الترانزيت الجديد لربط الشرق بالغرب عبر العراق".وأضاف البيان، أنه "تم خلال الاجتماع إقرار المشروع من حيث المبدأ لأهميته الإستراتيجية، والإيعاز إلى الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستكمال متطلبات التعاقد مع شركة ZOI (زين_عُمان تيل)، وهي إحدى الشركات العالمية الرصينة التي تمتلك أكثر من 20 كابلا بحريا وأكثر من 11000 كم من شبكة الألياف الضوئية، والتي قدمت دراسة نموذج لعمل عبور السعات عن طريق العراق، لكونه يعد فرصة استثمارية واعدة لعبور السعات الدولية عبر العراق وتقديم مستوى أفضل من خدمات الاتصالات على الصعيدين المحلي والدولي".وتابع البيان، أن "المشروع الجديد يتيح للدولة إمكانية تطوير البنى التحتية للاتصالات والوصول إلى مراكز البيانات في المنطقة".وأكدت الوزيرة، أن "الهدف الرئيسي من الاهتمام في مشاريع الترانزيت هو تعزيز موقع العراق الجغرافي واستثماره بالدخول في دائرة المنافسة مع طريق قناة السويس وتجسيد رؤية الوزارة في تفعيل المشاريع الإستراتيجية لتطوير قطاع الاتصالات".