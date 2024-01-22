تفكيك عصابة تستدرج المواطنين لسرقة وتسليب عجلاتهم في ميسان

2024-01-22 20:20:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الإثنين (22 كانون الثاني 2024) عن تفكيك عصـابة متكونة من ثلاثة متهمين تقوم باستدراج المواطنين وسـرقة وتسلـيب عجلاتهم في محافظة ميسان.

وذكر بيان للوكالة تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعملية نوعية مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة نفذتها خلية الصقور الاستخبارية بالاشتراك مع شعبة مكافحة سـرقة السيارات في ميسان اسفرت خلالها عن القاء القبض على ثلاثة متهمين يقومون باستدراج المواطنين من المحافظات الى محافظة ميسان وســرقة مبالغهم المالية وتسلـيب عجلاتهم الشخصية".

وأضاف البيان "كما ضُبطت بحوزتهم أسلحة خفيفة وهويات مختلفة يستخدمونها اثناء تنفيذ عملياتهم الاجـرامية".

ولفت الى "إحالة المتهمين مع المضبوطات الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".