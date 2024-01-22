كأس آسيا.. قطر وطاجيكستان يتأهلان لدور خروج المغلوب عن المجموعة الأولى

2024-01-22 20:24:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت يوم الاثنين، منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من منافسات كأس آسيا 2023 لكرة القدم، الجارية أحداثها في قطر بإقامة مباراتين، جمعت الأولى المنتخب القطري مع نظيره الصيني على ستاد خليفة الدولي، والثانية طاجيكستان ولبنان على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

في المباراة الأولى فاز المنتخب القطري على نظيره الصيني بهدف دون رد لتتصدر قطر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، وبلوغ الدور الثاني من المنافسات، بينما تجمد رصيد الصين عند النقطة 2 بالمركز الثالث.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني سجل قطر هدفه عن طريق حسن الهيدوس بالدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وفي المباراة الثانية خسر المنتخب اللبناني أمام نظيره الطاجيكي 1-2 ليضمن منتخب طاجيكستان العبور إلى جانب قطر لدور الـ16، بعد أن رفع رصيده للنقطة 4، بينما تجمد رصيد لبنان عند النقطة 1 بالمركز الأخير ليودع البطولة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل لبنان هدفه عند الدقيقة 47 عن طريق اللاعب باسم جرادي، بينما طرد حكم اللقاء لاعب منتخب لبنان قاسم الزين في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، ليكمل لبنان المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة 80 سجل منتخب طاجيكستان هدف التعديل عن طريق اللاعب بارفيزجون عمر باييف، وأضاف منتخب طاجيكستان هدفه الثاني عند الدقيقة 90+2 عن طريق نورالدين حمروكولوف.