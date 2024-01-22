النفط لديكم واموال المنافذ للرواتب.. اليكتي يرد على عدم تسليم الاقليم امواله لبغداد

2024-01-22 20:38:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الاثنين (22 كانون الثاني 2024)، على وزيرة المالية طيف سامي التي أكدت عدم تسليم الإقليم لأي عائدات في عام 2023.

وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الإقليم لا يصدر النفط منذ شهر نيسان من العام الماضي، ولا يمتلك سوى إيرادات المنافذ الحدودية والتي تبلغ 320 مليار دينار شهريا".

وأضاف أن "الإقليم لا يمتلك أي إيرادات ليقوم بتسليمها سوى عائدات المنافذ الحدودية، وهذه العائدات يتم استقطاعها من حصة الإقليم في الموازنة، التي تبلغ 16 تريليون و400 مليار دينار".

وبين أنه "تم قطع مبلغ 9 تريليون دينار من حصة الإقليم، فضلا عن حصة تصدير النفط للثلاثة أشهر الأولى من العام الماضي، وكل القروض التي إرسالها، وبالتالي ماذا نسلم إذا كنا لا نملك أي شيء، وحتى السلف المالية المرسلة لا تكفي لسد الرواتب، ويتم إكمال المبلغ من عائدات المنافذ والضرائب".

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد نقلت عن وزيرة المالية طيف سامي قولها ان "الاقليم لم يسلم أية إيرادات مالية للحكومة الاتحادية خلال 2023، واكتفى فقط بتزويد المصافي الحكومية بـ50 ألف برميل نفط يوميا".

وتمثل الـ 50 الف برميل مايعادل نحو 1.7 تريليون دينار خلال عام كامل، وهو رقم يساوي 10% من حصة كردستان من الموازنة، فيما لم يتسلم الاقليم سوى قروض لتسديد الرواتب بمبلغ يقارب الـ 6 تريليون دينار فقط.