2024-01-22 20:40:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

وصفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الهجوم الذي طال قاعدة عين الاسد السبت الماضي بانه "كان أوسع نطاقا مما رأيناه سابقا".

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، اليوم الاثنين (22 كانون الثاني 2024)، إن القوات الأمريكية "تعرضت السبت لوابل من الصواريخ الباليستية" في القاعدة التي تستضيف قوات أمريكية بمحافظة الأنبار في غرب العراق، مشيرة إلى تعرض هذه القوات لـ 151 هجوما في العراق وسوريا، منذ 17 من أكتوبر الماضي

وقالت سيبنغ: "المجاميع التي تستهدف قواتنا في العراق وسوريا تحصل على الصواريخ الباليستية من إيران"، مضيفة أنها "مسلحة ومدعومة ومجهزة" من طهران.

وتعرضت قاعدة عين الاسد الى هجوم بصواريخ باليستية بين 15 و20 صاروخا، تم صد بعضها، والبعض الاخر سقط في القاعدة، مما تسبب باصابات لبعض الجنود الامريكان فضلا عن جندي عراقي على الاقل، بحسب تقارير امريكية.