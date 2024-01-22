مشاريع فك الاختناقات.. الإعمار: شروط تعاقدية لمنع تلكؤ وتعثر الأعمال

2024-01-22 20:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اليوم الاثنين، أن مشاريع فك الاختناقات المرورية خرجت من خانة التلكؤ التي كانت فيها بعض المشاريع في السابق، فيما أشارت إلى فرض شروط على الشركات المنفذة تضمن استمرارية الأعمال دون تعثر حتى لو تأخر التمويل عبر الموازنة.وقال مدير عام الدائرة التابعة إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة حسين جاسم كاظم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشاريع فك الاختناقات من المشاريع التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا عبر المتابعة والحضور المباشر من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".وأضاف، أن "هذه المتابعة ولدت زخما كبيرا وأعطتنا دافعا لإنجاز الأعمال بتوقيتات قياسية لم نشهدها سابقا بسبب الظروف التي مر بها العراق"، مشيراً، إلى أن "المشاريع الحالية غادرت خانة البطء والتلكؤ التي كانت عليها المشاريع سابقاً بفضل تذليل رئيس الوزراء للمعوقات، ما منح الأعمال الاستمرارية دون توقف".وتابع، أن "الأعمال تستمر وبذات التوقيت تفتح مشاريع وتدخل الخدمة ويوضع حجر الأساس لأخرى، وخلال الشهر الجاري تم افتتاح مجسر الفنون الجميلة الذي أنجز بالكامل".ولفت كاظم، أنه "من المخطط أن تفتح 90% من مشاريع الحزمة الأولى خلال العام تطبيقاً لشعار الحكومة بأن يكون 2024 عام الإنجازات" مبينا، أنه "تم تجاوز مرحلة التلكؤ والتعثر السابقة عبر استبعاد التعاقد مع الشركات المتلكئة واتباع أسلوب التأهيل المسبق في استدراج الشركات الرصينة عبر الإعلان العام عن المشاريع ووضع شروط محددة تتضمن الكفاءة المالية والفنية والخبرة المتطابقة مع المشاريع وتم دراسة العروض وتوصلنا إلى قائمة قصيرة من الشركات ومنح المشاريع للأفضل منها".وأشار كاظم، إلى أن "المشاريع الحالية تسير بتسارع و بوتيرة عالية جدا؛ نتيجة إمكانيات الشركات العالية من الناحية الفنية والمالية، ولم يؤثر تأخير الموازنة أو التمويل على هذه الشركات كوننا أدرجنا بنودا تعاقدية ألزمنا بها الشركات عدم التحجج بالوضع المالي ورصد مبالغ مالية وسيولة نقدية تخصص لأصل المشروع قبل المباشرة فيه".