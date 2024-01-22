خلافات عائلية تنتهي بمقتل شخص على يد شقيقه جنوبي العراق

2024-01-22 20:48:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الإثنين، بأن شخصا أقدم على قتل شقيقه رميا بالرصاص جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شخصا أقدم على قتل شقيقه رميا بالرصاص بواسطة مسدس بقضاء گرمة بني سعيد جنوبي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "الحادث حصل بسبب خلافات عائلية بين الطرفين".

وبين المصدر، أن "الجاني لاحقاً سلم نفسه للسلطات الامنية في القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".