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إخضاع سلامة المزيد من طائرات "بوينغ" للتدقيق

إخضاع سلامة المزيد من طائرات
إخضاع سلامة المزيد من طائرات "بوينغ" للتدقيق
2024-01-22 21:00:05 - المصدر: العربي الجديد

يبدو أن اختبارات عملاقة تصنيع الطائرات الأميركية "بوينغ" بسبب أعطال متتابعة، سلسلة لا تنتهي، وجديدها توصية إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية شركات الطيران بفحص سدادات الأبواب على طائرات بوينغ 737-900ER، بعد انفجار في نوع آخر من الطائرات مع مخرج مماثل في منتصف المقصورة، في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت الهيئة المنظمة لقطاع الطيران في بيان لها، في وقت متأخر من يوم الأحد، إنها تشجع المشغلين على إجراء فحص بصري، للتأكد من أن قابس الباب مقيد من أي تحركات.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الفقدان شبه الكارثي لباب مقصورة الطائرة 737 MAX التي تديرها خطوط ألاسكا الجوية، في الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري.

وردا على ذلك، أوقفت الجهات التنظيمية الأميركية تحليق 171 طائرة من أسطول 737 ماكس 9 بنفس تكوين الطائرة المشاركة في الحادث، وفقا لما أوردت وكالة "فرانس برس".

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها ستعيد الطائرة 737-9 ماكس إلى الخدمة بمجرد التأكد من سلامتها.

وتُستخدم لوحة سدادة الباب المتضررة لملء مخرج الطوارئ غير الضروري في الطائرات، وقد اقترح محققو "المجلس الوطني لسلامة النقل" أن الجزء لم يتم لصقه بشكل مناسب.

ويُعد طراز Boeing 737-900ER جيلا أقدم من عائلة MAX، لكن وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية، فهو يتميز "بتصميم مطابق لمقبس الباب".

وقالت بوينغ في بيان صادر عنها: "نحن ندعم بالكامل إدارة الطيران الفيدرالية وعملاءنا في هذا الإجراء".

تفاصيل أسطول طائرات بوينغ 737-900ER

ليس كل طائرات 737 -900ER تحتوي على مقابس للأبواب، وقد خضعت جميعها لفحوصات الصيانة مرة واحدة على الأقل منذ تسليمها، لذلك لم يكن فحصها بنفس القدر من الإلحاح.

ومن المرجح أن تتواجد سدادات الأبواب - التي تحل محل مخرج الطوارئ غير المستخدم - على الطائرات التي تحتوي على أقل من 189 مقعدا، وفوقها يجب على شركات الطيران استخدام نفس المساحة لباب نشط من أجل توفير العدد الصحيح من مسارات الإخلاء، بحسب وكالة "رويترز".

وفي ما يلي تفصيل لطائرات Boeing 737-900ER الموجودة في الخدمة حاليا، مع متوسط عدد المقاعد لكل طائرة، المستخرج من البيانات المقدمة من شركة تحليلات الطيران "سيريوم" Cirium.

هناك 490 طائرة في الخدمة، 79 منها ذات تكوين عالي الكثافة مع 189 مقعدا أو أكثر، مما يتطلب بابا وليس قابسا. وقد تم تداول بعض الطائرات منذ تسليمها، ما يعني أنها كانت تحتوي في الأصل على المزيد من المقاعد.

المشغل                         الطائرات       المقاعد           الجنسية

خطوط ألاسكا الجوية           79           178             أميركية

خطوط دلتا الجوية             160        173-180        أميركية

شركة العال                      8            175              إسرائيلية

فلاي بغداد                      3             215             عراقية

طيران فلاي ون                1            189              مولدوفية

الخطوط الجوية الكورية       6            173              كورية جنوبية

ليون إير                       58           215              إندونيسية

مافي جوك                     2            215               تركية

أوكاي إيروايز                5             200              صينية

الطيران العماني              5             183             عُمانية

بيغاس فلاي                  2             215              روسية

روسيا إيرلاينز              2             215               روسية

سمارت وينغز              2              212               تشيكية

سومون إير                 2              184              طاجيكية

سبايس جيت                1             212               هندية

ثاي ليون إير               3             215               تايلاندية

الخطوط التركية           15         151-169            تركية

يونايتد إيرلاينز           136           179               أميركية

وقبل أسبوع، تحديدا في 15 يناير، ذكر رئيس قسم الطائرات التجارية في شركة "بوينغ" أن الشركة ستضيف المزيد من عمليات فحص الجودة لطائرة 737 ماكس، بعد وقوع حادث انفصال جزء من جسم طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" في وقت سابق من هذا الشهر.

وحينها، قال رئيس "بوينغ" للطائرات التجارية ستان ديل في رسالة إلى الموظفين، إن الشركة سترسل أيضا فريقا إلى الشركة الموردة "سبريت إيروسيستمز" التي تقوم بصنع وتركيب الجزء الذي انفصل من الباب في الحادث، بهدف تفقّد وفحص العمل لدى "سبيريت" والموافقة عليه قبل إرسال جسم الطائرة إلى منشآت الإنتاج التابعة لـ"بوينغ" في ولاية واشنطن.

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