إخضاع سلامة المزيد من طائرات "بوينغ" للتدقيق

2024-01-22 21:00:05 - المصدر: العربي الجديد

يبدو أن اختبارات عملاقة تصنيع الطائرات الأميركية "بوينغ" بسبب أعطال متتابعة، سلسلة لا تنتهي، وجديدها توصية إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية شركات الطيران بفحص سدادات الأبواب على طائرات بوينغ 737-900ER، بعد انفجار في نوع آخر من الطائرات مع مخرج مماثل في منتصف المقصورة، في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت الهيئة المنظمة لقطاع الطيران في بيان لها، في وقت متأخر من يوم الأحد، إنها تشجع المشغلين على إجراء فحص بصري، للتأكد من أن قابس الباب مقيد من أي تحركات.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الفقدان شبه الكارثي لباب مقصورة الطائرة 737 MAX التي تديرها خطوط ألاسكا الجوية، في الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري.

وردا على ذلك، أوقفت الجهات التنظيمية الأميركية تحليق 171 طائرة من أسطول 737 ماكس 9 بنفس تكوين الطائرة المشاركة في الحادث، وفقا لما أوردت وكالة "فرانس برس".

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها ستعيد الطائرة 737-9 ماكس إلى الخدمة بمجرد التأكد من سلامتها.

وتُستخدم لوحة سدادة الباب المتضررة لملء مخرج الطوارئ غير الضروري في الطائرات، وقد اقترح محققو "المجلس الوطني لسلامة النقل" أن الجزء لم يتم لصقه بشكل مناسب.

ويُعد طراز Boeing 737-900ER جيلا أقدم من عائلة MAX، لكن وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية، فهو يتميز "بتصميم مطابق لمقبس الباب".

وقالت بوينغ في بيان صادر عنها: "نحن ندعم بالكامل إدارة الطيران الفيدرالية وعملاءنا في هذا الإجراء".

تفاصيل أسطول طائرات بوينغ 737-900ER

ليس كل طائرات 737 -900ER تحتوي على مقابس للأبواب، وقد خضعت جميعها لفحوصات الصيانة مرة واحدة على الأقل منذ تسليمها، لذلك لم يكن فحصها بنفس القدر من الإلحاح.

ومن المرجح أن تتواجد سدادات الأبواب - التي تحل محل مخرج الطوارئ غير المستخدم - على الطائرات التي تحتوي على أقل من 189 مقعدا، وفوقها يجب على شركات الطيران استخدام نفس المساحة لباب نشط من أجل توفير العدد الصحيح من مسارات الإخلاء، بحسب وكالة "رويترز".

وفي ما يلي تفصيل لطائرات Boeing 737-900ER الموجودة في الخدمة حاليا، مع متوسط عدد المقاعد لكل طائرة، المستخرج من البيانات المقدمة من شركة تحليلات الطيران "سيريوم" Cirium.

هناك 490 طائرة في الخدمة، 79 منها ذات تكوين عالي الكثافة مع 189 مقعدا أو أكثر، مما يتطلب بابا وليس قابسا. وقد تم تداول بعض الطائرات منذ تسليمها، ما يعني أنها كانت تحتوي في الأصل على المزيد من المقاعد.

المشغل الطائرات المقاعد الجنسية

خطوط ألاسكا الجوية 79 178 أميركية

خطوط دلتا الجوية 160 173-180 أميركية

شركة العال 8 175 إسرائيلية

فلاي بغداد 3 215 عراقية

طيران فلاي ون 1 189 مولدوفية

الخطوط الجوية الكورية 6 173 كورية جنوبية

ليون إير 58 215 إندونيسية

مافي جوك 2 215 تركية

أوكاي إيروايز 5 200 صينية

الطيران العماني 5 183 عُمانية

بيغاس فلاي 2 215 روسية

روسيا إيرلاينز 2 215 روسية

سمارت وينغز 2 212 تشيكية

سومون إير 2 184 طاجيكية

سبايس جيت 1 212 هندية

ثاي ليون إير 3 215 تايلاندية

الخطوط التركية 15 151-169 تركية

يونايتد إيرلاينز 136 179 أميركية

وقبل أسبوع، تحديدا في 15 يناير، ذكر رئيس قسم الطائرات التجارية في شركة "بوينغ" أن الشركة ستضيف المزيد من عمليات فحص الجودة لطائرة 737 ماكس، بعد وقوع حادث انفصال جزء من جسم طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" في وقت سابق من هذا الشهر.

وحينها، قال رئيس "بوينغ" للطائرات التجارية ستان ديل في رسالة إلى الموظفين، إن الشركة سترسل أيضا فريقا إلى الشركة الموردة "سبريت إيروسيستمز" التي تقوم بصنع وتركيب الجزء الذي انفصل من الباب في الحادث، بهدف تفقّد وفحص العمل لدى "سبيريت" والموافقة عليه قبل إرسال جسم الطائرة إلى منشآت الإنتاج التابعة لـ"بوينغ" في ولاية واشنطن.