بساتين "تختفي" في ديالى.. النهر بدأ "يأكل" الأراضي حوله (فيديو)

2024-01-22 21:23:42 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

في اطراف قرى العنبكية والوقف القريبة من ضفاف نهر ديالى، شهدت عدة بساتين "تخسفات" ازالت جزءا من اراضي بساتين الضفاف، لكن الغريب هو بروز عيون مياه ذات مستوى املاح منخفضة صالحة للزراعة بدأت تتدفق الى النهر بشكل مباشر.

عدي الربيعي خبير زراعي اكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "التخسفات التي ضربت الاراضي في بساتين قريبة من ضفاف نهر ديالى سواء في مناطق العنبكية والوقف في الاشهر الماضية لها عدة اسباب ابرزها انحسار مياه النهر بمستويات عالية وبروز عيون المياه التي تؤدي الى تأكل الضفاف وانهيارها بشكل كامل"، لافتا الى انه "وثق عدة حالات".

وأضاف، ان "مستوى املاح عيون المياه منخفض وصالح للزراعة وهو اكثر عذوبة من نهر ديالى نفسه"، لافتا الى ان "انحسار مياه النهر لفترات طويلة خلقت التخسفات المتكررة".

ابراهيم علي مزارع تعرض بستانه قبل اشهر الى تخسف مفاجئ ازال جزءا منه قال بان "البستان ورث اجداده ووضع اولى اشجاره قبل اكثر من 100 سنة اي اثناء حكم العثمانيين".









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