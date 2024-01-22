الأعرجي: العراق لا يسمح باتخاذ أراضيه منطلقا للاعتداء على أي دولة

2024-01-22 21:28:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، أن العراق لا يسمح باتخاذ أراضيه منطلقا للاعتداء على أي دولة.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم، رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم كولن والوفد المرافق له".وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث آخر المستجدات الأمنية في المنطقة، لاسيما استمرار الحرب في غزة وتداعياتها الخطيرة، فضلا عن بحث استمرار التعاون الأمني والاستخباري بين البلدين، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة".وأكد الأعرجي، بحسب البيان على "أهمية تنامي وتطوير العلاقة بين بغداد وأنقرة وفق مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة"، مشيرا، إلى أن "جميع المشاكل يمكن حلها من خلال الحوار والدبلوماسية، طالما كانت النوايا صادقة، مشددا على "ضرورة خلق منظومة أمنية بين دول المنطقة لتبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية وتحقيق المزيد من الاستقرار وتجنب الأزمات".وتابع البيان، أنه "فيما يتعلق بالحرب على غزة، أوضح الأعرجي، أن "توسيع دائرة الحرب قد يجر المنطقة والعالم بأسره إلى صراع يقوّض أمن واستقرار الدول".وأضاف الأعرجي، أن "العراق لا يسمح باتخاذ أراضيه منطلقا للاعتداء على أي دولة وأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يؤكد مراراً على أهمية علاقات حُسن الجوار واحترام السيادة بين العراق وجيرانه، وعدم السماح بتعكير صفو العلاقات".وختم البيان، ان "كولن من جانبه اكد أن بلاده تنظر إلى وحدة أراضي العراق وسيادته مثلما تنظر إلى وحدة وسيادة تركيا"، مشيرا، إلى أن "أمن العراق وتركيا واحد"، فيما أعرب كولن، عن دعم تركيا للعراق في مجالات مكافحة الإرهاب والمخدرات والإتجار بالبشر، إلى جانب التعاون في ملف المياه من خلال اللجنة المشتركة بين البلدين، مبينا أن وجود مسلحي حزب العمال يضر بأمن واستقرار البلدين".