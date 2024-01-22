التاريخ والإحصاء: الهلال السعودي الأفضل في آسيا 2023

2024-01-22 21:42:06 - المصدر: واع

متابعة - واعاحتل الهلال السعودي المركز الأول في تصنيف الأندية الأفضل في قارة آسيا عن عام 2023، وفقًا للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.وقدم النادي عاما مميزًا، خاصة على الصعيد القاري، بعدما بلغ نهائي البطولة الأهم، دوري أبطال آسيا.وتفوق الهلال صاحب الـ184 نقطة على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي الوصيف، برصيد 141.5 نقطة، ثم كاواساكي فرونتال الياباني برصيد 131 نقطة، ومواطنه أوراوا بـ123.5 نقطة.وظهر النصر السعودي في المركز الخامس برصيد 119.5 نقطة، متفوقًا على اتحاد جدة السابع برصيد 114.5 نقطة.ويحتل العين الإماراتي المركز 11 بـ96.5 نقطة، والسد القطري الـ17 بـ83 نقطة، والشارقة الإماراتي الـ19 بـ79 نقطة.