"اتاوات" تقطع الرزق.. جهات متنفذة تدخل "شريكة" بوارد اصحاب البسطيات في ديالى

2024-01-22 21:43:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

يشكو العشرات من اصحاب البسطيات في سوق بعقوبة مركز محافظة ديالى من جهات متنفذة تفرض عليهم اتاوات، فيما نظموا وقفة احتجاجية اليوم الاثنين (22 كانون الثاني 2024)، للمطالبة بفتح ملف الاتاوات التي تفرضها هذه الجهات عليهم.

وقال ابو اسلام وهو صاحب بسطية، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "العشرات من البسطاء يعلمون في ازقة سوق بعقوبة بالاعتماد على بسطيات متواضعة لكسب رزقهم ثم يتفاجأون بجهات متنفذة تفرض عليهم دفع اموال لقاء البقاء في أماكنهم وتتراوح من 300 الى 400 الف دينار".

واضاف، ان "مايحصل هو فرض اتاوات"، مؤكدا بأن "وقفتهم الاحتجاجية جاءت من اجل بيان حقيقة مايجري في سوق بعقوبة واهمية ان يكون لحكومة ديالى المحلية رأي وقرار".

واشار الى انه "نظم مع اقرانه وقفة احتجاجية امام مبنى حكومة ديالى المحلية من اجل اطلاع الرأي العام على اوضاعهم وضرورة فتح تحقيق في هوية الجهات المتنفذة".

فيما اقر مصدر حكومي بان "اوامر صدرت بفتح تحقيق لمعرفة هوية الجهات المتنفذة التي تفرض اموالا على اصحاب البسيطات البسطاء"، لافتا الى انه "لاتوجد اي اوامر حكومية بفرض اي اموال على الباعة في السوق او ازقته، فيما اكد ان اللجنة ستباشر اعمالها ابتداء من يوم غد".