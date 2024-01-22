2024-01-22 21:52:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن كتلة بدر البرلمانية كريم عليوي، اليوم الاثنين (22 كانون الثاني 2024)، عدم وجود أي اتفاق سياسي على اختيار رؤساء مجالس المحافظات والمحافظين.

وقال عليوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الأطراف السياسية بما في ذلك قوى الاطار التنسيقي لم تتفق حتى الساعة على الأسماء المرشحة لمنصب رؤساء مجالس المحافظات والمحافظين بأي محافظة من المحافظات، رغم المصادقة الرسمية على النتائج من قبل مجلس المفوضين بالمفوضية".

وأضاف ان "حسم اختيار رؤساء مجالس المحافظات والمحافظين سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم حسم ذلك قبل انعقاد اول جلسة للمجالس"، مبينا ان "الاختيار سيكون بشكل توافقي ما بين كل الأطراف السياسية، ويبقى ذلك رهن التفاهمات التي سوف تنتجها الحوارات خلال اليومين المقبلين".

وحصد الاطار التنسيقي على اعلى المقاعد في 7 محافظات في الوسط والجنوب، فيما ستحتاج القوى لاجراء حوارات لتشكيل مجالس المحافظات والحكومات المحلية والابقاء على بعض المحافظين او تغييرهم بالكامل، في عملية تتبع التوازنات السياسية ومدى التفاهمات حولها.