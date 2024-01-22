مؤسسة الشهداء: اهتمام حكومي كبير بذوي شهداء وجرحى الحشد الشعبي

2024-01-22 22:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واع - وسام الملاأوضحت مؤسسة الشهداء، اليوم الاثنين، بشأن الحقوق والامتيازات التي تمنح وفق القانون لذوي شهداء الحشد الشعبي.وقال مدير عام دائرة الحشد الشعبي التابعة لمؤسسة الشهداء طارق المندلاوي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "هناك مجموعة من الحقوق والامتيازات التي تمنح وفق القانون لذوي شهداء الحشد الشعبي ومنها بدل الوحدة السكنية فضلاً عن المنحة العقارية البالغة 30 مليون دينار بالإضافة إلى الحقوق الاخرى ومنها قطعة الارض".وأضاف المندلاوي، أن "الموازنات السابقة للمؤسسة كانت تختصر على اشياء بسيطة ولكن بعد استلام الحكومة الحالية وجدنا ان الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 - 2024 - 2025 وفرت دعماً كبيراً واضحاً لذوي الشهداء والجرحى وذويهم"، مؤكداً أن "هناك جهداً مضاعفاً لاسناذ ذوي الشهداء".وتابع أن"عدد شهداء الحشد الشعبي بلغ 10 ألاف شهيد ولدينا اكثر من 20 الف من الجرحى الذين يتم منحهم الحقوق وفق القانون" ،لافتاً إلى أن"الموازنات تصل الى المؤسسة كاملة ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم جدا بذوي الشهداء وعملنا بجهد لايصال حقوقهم".