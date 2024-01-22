السيد الحكيم يؤكد أهمية إنهاء مهام التحالف الدولي

2024-01-22 22:02:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الاثنين، أهمية إنهاء مهام التحالف الدولي.وذكر السيد الحكيم في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أننا "التقينا مساء اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بغداد السيدة إلينا رومانوسكي، وبحثنا تطورات المشهد السياسي والعلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، حيث أشدنا بالدور الذي تضطلع به الحكومة العراقية في بسط الأمن وتحمل مسؤولياتها وتوفير الخدمات وإتمام المشاريع".وأضاف، أننا "أكدنا أهمية إنهاء حرب غزة، وبيّنا أن إيقاف الحرب كفيل بتجنيب المنطقة مزيدا من الاشتباك والتدافع، ودعونا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يجري من مآس يومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وتابع السيد الحكيم، أننا "بيّنا أهمية إنهاء مهام التحالف الدولي والانتقال إلى العلاقة الثنائية بين البلدين، وقلنا إن داعش لم يعد تهديداً عسكريا بل هو تهديد أمني محدود خاصة بعد خسارة حاضنته الاجتماعية".