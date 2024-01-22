2024-01-22 23:08:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

طالب مواطنون عراقيون الحكومة العراقية بانهاء "الاحتكار" الذي تمارسه قنوات وتطبيقات على مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا.

ودعا مواطنون تحدثوا أو صوتوا لاستطلاع اجرته "بغداد اليوم"، الحكومة العراقية الى بث مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا مجانًا.

واعتبر المواطنون ان مباريات المنتخب الوطني حالة استثنائية لدى العراقيين خصوصا مع النجاحات التي بدأ يحققها مؤخرًا، كما انها تعتبر محفلا وطنيا يحق لجميع المواطنين مشاهدته ولا يجب ان يتم تجيير هذه الفعالية الوطنية لتكون مادة للتربح لبعض الجهات والوسائل الاعلامية.

وتتراوح اسعار الاجهزة الخاصة بنقل المباريات بين 50 ألف دينار الى 85 ألف دينار فضلا عن اشتراك شهري، ولا يستطيع من يعانون صعوبة العيش، انفاق اموال كهذه على شراء اجهزة او اشتراكات لمشاهدة مباريات المنتخب العراقي المهمة التي قد تحصل فقط في اوقات زمنية متباعدة وحسب البطولات.





للمشاركة في استطلاع "بغداد اليوم"







