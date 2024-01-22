2024-01-22 23:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي صادق عطية، اليوم الاثنين (22 كانون الثاني 2024)، حالة الطقس لليومين المقبلين في المحافظات العراقية.

وقال عطية في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "الثلاثاء هو موعد تأثير المنخفض الجبهوي الضعيف الذي ستكون تأثيراته محدودة في مناطق شمال البلاد وبعض مناطق الوسط بأمطار خفيفة الى معتدلة احيانا".

وبين أن "التأثير يشمل السليمانية واربيل وكركوك والموصل ودهوك ومناطق من صلاح الدين وديالى، وربما شمال بغداد وواسط وبعض مناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط بقطرات مطر".

وأوضح أن "هناك نشاطا متوقعا للرياح الجنوبية الشرقية في البصرة وميسان وواسط وديالى مثيرة للغبار، كما يحدث انكسار في اتجاه الرياح خلال النهار من الجنوبي الشرقي الى الشمالي الغربي في مناطق غرب البلاد مسببًا بتصاعد للغبار".

وتابع أنه "يوم الأربعاء يبدأ التحول هذا في كافة المدن، يرافقه انخفاض بدرجات الحرارة التي تسجل حاليا اعلى من معدلاتها العامة".