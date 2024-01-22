قوات "زيرفاني" تكشف حقيقة تلقيها أوامر بمواجهة العماليين

2024-01-22 23:52:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت قيادة قوات زيرڤاني، يوم الاثنين، بياناً بشأن أنباء تفيد بتلقيها أوامر لمواجهة حزب العمال الكوردستاني.

وتُعد قوات زيرڤاني قوة شرطة عسكرية تخضع لحكومة إقليم كوردستان، وهي جزء من البيشمركة وتابعة لوزارة الداخلية للإقليم، مهمتها حماية أمن الحكومة وتقديم الدعم لقوات الشرطة والبيشمركة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأنباء التي تفيد بتلقي القوات أوامر بمواجهة مسلحي حزب العمال الكوردستاني عارية عن الصحة".

وأضافت أن "هذه الأنباء تأتي ضمن حملة التضليل التي يتم ممارستها منذ أيام حول القصف الصاروخي على أربيل".