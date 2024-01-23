وزير الإعمار يفتتح مشروع محطة معالجة مجاري في كربلاء المقدسة

2024-01-23 00:14:01 - المصدر: واع

بغداد – واعافتتح وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنگين ريكاني، مشروع محطة معالجة مجاري قضاء الهندية في محافظة كربلاء المقدسة.وذكر بيان لوزارة الاعمار تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنگين ريكاني افتتح مشروع محطة معالجة قضاء الهندية في محافظة كربلاء المقدسة ؛ بحضور محافظها نصيف الخطابي، ورئيس هيأة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي".وذكر الوزير في كلمته اثناء الافتتاح ، ان "الوزارة عملت بروح الفريق الواحد مع المحافظة، لتصفية جميع المشاريع المتلكئة والاستعداد لانطلاق مشاريع اخرى جديدة لخدمة مدينة الحسين (ع) وزائريها الكرام."على صعيد متصل، بين المركز الاعلامي في الوزارة، ان "مشروع مجاري الهندية نُفذ بإشراف المديرية العامة للمجاري التابعة للوزارة ، وشيد على مساحة (150) دونماً حيث تبلغ طاقته (24000) م3/باليوم ، ليخدم ما يقارب (110) الف نسمة"، مضيفا: ان "المشروع يتضمن وحدات ومنشآت اساسية ومحطات رفع واحواض ازالة الرمال والدهون ؛ ليتم معالجة المياه الثقيلة وانتاج مياه صالحة للسقي الزراعي واسمدة عضوية".