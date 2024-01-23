تعادل درامي يهدي الفراعنة بطاقة ثمن نهائي الكان

2024-01-23 03:30:04 - المصدر: واع

متابعة - واعاقتنص منتخب مصر بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023" بشق الأنفس بعد تعادل قاتل مع الرأس الأخضر 2-2، في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.تقدم منتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 45 عن طريق جيلسون ولكن البديل محمود حسن "تريزيجيه" قلب الموازين بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 50 ثم صنع هدفاً لمصطفى محمد في الدقيقة 90+3.قبل أن يتعادل برايان تيكشيرا للرأس الأخضر في الدقيقة 90+9.وتأهل منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا إلى ثمن النهائي، حيث احتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف الرأس الأخضر صاحب الصدارة بقيادة مدربه بيدرو بوبيستا برصيد 7 نقاط.واستفاد الفراعنة من تعادل غانا مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في الجولة ذاتها ليضمن التأهل رسميا في غياب محمد صلاح قائد الفراعنة للإصابة.