إنزاجي بعد التتويج بكأس السوبر: فريق نابولي قاتلوا كالأسود

2024-01-23 08:10:18 - المصدر: واع

متابعة - واعأشاد المدير الفني لفريق إنتر ميلان ،سيموني إنزاجي، بالأداء الذي قدمه خصمه نابولي في نهائي السوبر الإيطالي.وفاز نيراتزوري على نابولي بنتيجة 1-0 ليتوج بلقب السوبر للمرة الثالثة على التوالي.وقال إنزاجي في تصريحاته لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية: "نهنئ نابولي على الأداء الرائع، لقد دافعوا بشكل جيد جداً وقاتلوا كالأسود، وبطبيعة الحال، خسارة النهائي بالدقيقة (90) أمر مؤلم دائماً".وأضاف: "أريد أيضا تهنئة فريقي، لقد لعبوا نصف النهائي ثم النهائي بعد (60) ساعة فقط، وهو أمر جديد بالنسبة للجميع. اللاعبون حافظوا على تركيزهم رغم الإرهاق".وتابع: "لقد تصدى سومير لتسديدة واحدة، وربما كان بإمكاننا التسجيل مبكرا لكننا واجهنا خصماً منظماً للغاية".وحول رقمه القياسي كأكثر مدرب فوزاً بالسوبر، قال سيموني: "هذا يرضيني، لكن قبل كل شيء أنا راضٍ عن فريقي الذي يعمل بجد وعن النادي الذي وفر لنا كل شيء خلال السنوات الثلاث".واستطرد: "لدي إخلاص خاص لجماهيرنا الذين قطعوا رحلة طويلة للمجيء إلى هنا، أردنا الاستمتاع باللحظة معهم وعند المرمى ركض الجميع بما في ذلك البدلاء للتفاعل مع الجماهير".المصدر : كورة