تير شتيجن يحدد موعد عودته للمباريات

2024-01-23 08:44:01 - المصدر: واع

متابعة - واعحدد حارس مرمى برشلونة الإسباني، مارك أندريه تير شتيجن، الموعد التقريبي لعودته إلى الملاعب.وقال الحارس الدولي الألماني الذي اقترب من العودة من الإصابة، إنه قد يكون جاهزا للعب في ظرف أسبوعين.وأضاف تير شتيجن، أثناء حفل لجريدة (إل موندو ديبورتيفو): "لدي انطباعات جيدة.. لقد عدت إلى الملعب".واختير شتيجن في الحفل، كأفضل حارس في الليجا عن موسم 2022/2023، لأنه أقل من سكنت شباكه أهداف بالدوري.وبخصوص مواجهة ريال بيتيس وبرشلونة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني (4-2)، قال: "أعاني أكثر حين لا ألعب، لكني سعيد بالانتصار".وبانتصاره على ريال بيتيس، رفع البارسا رصيده إلى (44) نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق (7) نقاط عن ريال مدريد الوصيف، و(8) نقاط عن جيرونا المتصدر،أما الفريق الأندلسي فتجمد رصيده عند (31) نقطة، في المركز التاسع.وكان برشلونة قد تأهل مؤخراً للدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، بالفوز على سلامنكا بنتيجة (3-1).المصدر : كورة