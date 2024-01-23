استخبارات ميسان تعلن التوصل لقاتل أحد شيوخ العشائر في المحافظة

2024-01-23 09:28:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بجهود استثنائية ومتابعة مستمرة من قبل مفارز وكالة الاستخبارات للبحث والتحري

عن مصير احد شيوخ العشائر الذي تم خط.ـفه وحرق عجلته من قبل مجهولين في محافظة ميسان بوقت سابق.

وبعملية نوعية مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة نفذتها مفارز الوكالة (خلية الصقور الاستخبارية) في ميسان اسفرت خلالها عن القاء القبض على القـ.ـاتل واعترف صراحة عن قيامه بخـ.ـطف الشيخ وقتـ.ـله واخفاء جثـ.ـته حيث تم اجراء كشف الدلالة والاستدلال منه على مكان الجـ.ـثة واستخراجها .

دونت اقواله

احيل المتهم الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل.





يتبع ....