اليوم .. إيران والإمارات في أبرز مباريات الجولة الثالثة من منافسات كأس آسيا

2024-01-23 09:46:01 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم الثلاثاء أربع مباريات لحساب الدور الثالث من بطولة كأس آسيا (2023) المقامة منافساتها حالياً في دولة قطر.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"المباراة الأولى ستجمع منتخب سوريا بنظيره الهندي ضمن المجموعة الثانية وذلك في الساعة الثانية والنصف ظهراً على استاد البيت بقيادة الحكم(سيفاكورن بي دوم )، وفي نفس التوقيت يلتقي منتخبا أوزبكستان وأستراليا لحساب المجموعة ذاتها على استاد الجنوب بقيادة الحكم(يوسوكي اراكي)".وأضاف أن "منتخب فلسطين سيواجه هونغ كونغ لحساب المجموعة الثالثة في الساعة السادسة مساءً على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل بقيادة الحكم(شون إيفانز)، فيما يلتقي في ذات ىالتوقيت منتخب إيران نظيره الإماراتي لحساب نفس المجموعة على استاد المدينة التعليمية بقيادة الحكم(الجيز تاتاشيف)".