إنخفاض أسعار خامي البصرة وسط مخاوف من دخول العراق في منطقة الخطر الاقتصادي

2024-01-23 09:59:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط ، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، مع انخفاض أسعار النفط العالمي.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 73 سنتا ليصل الى 72.58دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 73 سنتا ليصل الى 75.28دولاراً.

وانخفضت اسعار النفط العالمي إذ طغى القلق بشأن توقعات طلب النفط العالمي على التوتر الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط ومخاوف أخرى بشأن الإمدادات في أعقاب هجوم على محطة روسية لتصدير الوقود مطلع الأسبوع.

ويرى اقتصاديون ان انخفاض أسعار النفط وفشل السياسات المالية واعتماد العراق كليًا على الريع النفطي في موازناته المالية قد يؤدي الى دخول البلاد في منطقة الخطر الاقتصادي، الامر الذي ينعكس على مسارات عجز الموازنات المالية الثلاث، وبالتالي عجز الحكومة في توفير استحقاقات الرواتب والأجور للموظفين.