بشق الانفس.. مصر تتجاوز دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا

2024-01-23 10:06:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تجاوز منتخب مصر دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023 بصعوبة بعد التعادل مع الرأس الأخضر بهدفين لمثلهما.

المنتخب المصري سيطر على مجريات المباراة منذ البداية، لكن نجح الرأس الأخضر في التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ظهر تريزيجيه ليحرز التعادل ويمنح الفراعنة متنفسا للاستمرار في البطولة التي لم يحققها المنتخب المصري منذ 2010.

وفي الوقت بدل الضائع، أبدع مهاجم المنتخب المتوج بالبطولة 7 مرات في تسجيل هدف التقدم بصورة رائعة، لكن الرأس الأخضر أدرك التعادل قبل ثوان من إطلاق صافرة النهاية.

ورغم التعادل، لكن منتخب مصر وصل إلى دور ال 16 من كاس أمم إفريقيا 2023 من المركز الثاني برصيد 3 نقاط ليضرب موعدا مع وصيف المجموعة السادسة.





المصدر: وكالات