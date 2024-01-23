أسعار صرف الدولار صباح اليوم الثلاثاء في بغداد وسبع محافظات

2024-01-23 10:23:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، تراجعاً طفيفاً في الأسواق المحلية ببغداد والمحافظات.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار صرف الدولار بلغت اليوم، في العاصمة بغداد، 151.150 دينار مقابل كل 100 دولار".

فيما كانت أسعار الصرف في المحافظات الأخرى حسب القائمة المدرجة أدناه:



100$ = 151,200 البصرة

100$ = 151,100 أربيل

100$ = 151,200 كركوك

100$ = 151,100 السليمانية

100$ = 151,000 دهوك

100$ = 151,200 النجف

100$ = 151,150 الموصل



