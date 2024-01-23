2024-01-23 10:42:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

شرعت قوة مشتركة من اللواء 16 وفوج المهمات الخاصة والاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي وفوج طوارئ شرطة كركوك، الثلاثاء، بعملية امنية شرق محافظة كركوك.





شملت العملية تفتيش وتأمين قرى (صار تبه، زيتون، طخ ماغلي وحي الحكيم) ضمن قاطع المسؤولية في ليلان.





وتهدف العملية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، فضلا عن تعزيز التواجد الأمني في المنطقة لتأمينها من فلول “داعش” او أي خرق امني.