وزير النقل يحدد موعد افتتاح أول ساحة للتبادل التجاري

2024-01-23 10:50:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع - وسام الملاحدد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الثلاثاء، موعد افتتاح اول ساحة للتبادل التجاري، وفيما بين انها ستكون متطورة، اكد ان هذه الساحات ستزود ببوابات الكترونية ومكاتب وخدمات.وقال السعداوي لوكالة الانباء العراقية (واع): ان "عدد ساحات التبادل التجاري بلغت 4 ساحات وبواقع ساحة في حزام بغداد بمدخل اليوسفية بمساحة 400 دونم ووصلت نسبة انجاز المرحلة الاولى الى 80 بالمئة ومن المؤمل افتتاحها خلال العام الحالي"، مبينا ان "الساحة الثانية في مدخل الكوت والثالثة بمدخل ديالى، اما الرابعة في مدخل صلاح الدين".واضاف، ان "هذه الساحات تساعد على فك الاختناقات المرورية وتمنع دخول الشاحنات الى العاصمة بغداد، بغية الحفاظ على البنى التحتية وتوفير فرص عمل كبيرة".ولفت، الى ان "الساحات ستكون مزودة ببوابات الكترونية ومكاتب وخدمات"، مؤكدا انها "متطورة وتختلف عن الساحات القديمة".