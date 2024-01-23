2024-01-23 10:50:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، استقلال القضاء تحقق على ارض الواقع، فيما أشار الى أن البعض يقيّم قرارات القضاء وفق منظار المصلحة الشخصية أو الحزبية.

وقال زيدان خلال كلمة له بمناسبة الاحتفال السنوي بيوم القضاء العراقي، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "مسيرة الاستقلال الحقيقي للقضاء بدأت بعد 2003 واكتملت في الثالث والعشرين من كانون الثاني عام 2017 بصدور قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45".

وأضاف أن "استقلال القضاء هو المنجز الأهم الذي حلمنا به لأن هاجس القضاة تطبيق القانون بعيدا عن أي تأثير وإيمان القضاة بمبدأ سيادة القانون هو الذي حفظ أمن وسلامة ووحدة العراق ومصالحه رغم صعوبة المهمة".

وأشار زيدان الى أن "البعض يقيّم قرارات القضاء وفق منظار المصلحة الشخصية أو الحزبية أو الفئوية"، لافتاً الى أنه "إدراكنا لأهمية دورنا في إقامة العدل جعلنا ننجح في تجاوز الصعاب والتحديات".

وأردف زيدان بالقول إننا "نعاهد أبناء شعبنا على تطبيق الدستور والقانون بحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المتقاضين".