ميسان تعلن المباشرة بأعمال تأهيل الشبكة الكهربائية لمنطقة كصيبة

2024-01-23 11:02:01 - المصدر: واع

ميسان - واعأعلن فرع توزيع كهرباء ميسان احد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بأعمال مشروع تأهيل الشبكة الكهربائية لمنطقة كصيبة في مدينة العمارة.وقال مدير الفرع كرار عبد الحسين محسن، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "فرع توزيع كهرباء محافظة ميسان باشر بأعمال مشروع تأهيل الشبكة الكهربائية لمنطقة كصيبة في مدينة العمارة، ضمن مشاريع الجهد الهندسي والخدمي الحكومي".وأضاف أن "اعمال المشروع يتضمن نصب 11 محولة سعة / 400 ك.ف.أ/ جديد مع تأهيل المحولات المنصوبة في الشبكة الكهربائية للمنطقة ، ونصب اعمده مختلفة الاطوال مشبكة ومدورة بعدد ( 494 )، بالإضافة إلى مد باسلاك حجم / 95 ملم/ بطول ( 41000 م) ، اسلاك حجم / 120ملم/ بمسافة ( 19000 م) فضلا عن نصب معدات ولوازم خاصة بالشبكة الكهربائية".