2024-01-23 11:02:12 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي (لويس دي سوزا) عن قائمة المنتخب بفئتي تحت(14 و16)عاماً (بنين –بنات)، تحضيراً للمشاركة في تصفيات كأس ديفيز للتنس.

وقال رئيس اتحاد اللعبة سيف العكيلي في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الانباء العراقية (واع) إن "اتحاده أقام اختبارات في محافظة أربيل للاعبين واللاعبات تحت إشراف البرتغالي سوزا استعداداً لخوض غمار تصفيات كأس ديفيز، مضيفاً ان الجهاز الفني اختار الأفضل لتمثيل البلد بالمحفل القاري المقبل بعد الاطلاع على مستويات الجميع".

وأضاف أن " دعم اللجنة الاولمبية الوطنية كان كبيراً حيث تكفلت بايعاز من رئيسها عقيل مفتن بتحمل قيمة عقد المدرب البرتغالي الذي يمتلك من الخبرة والتجارب الكثيربمسيرته التدريبية الحافلة بالنتائج الايجابية، اذ سبق له ان درب في البرتغال وقطر والسعودية والعراق والقارة الافريقية، وبالتالي فانه سيشكل إضافة كبيرة للعبة".

وأوضح أن " مفتن حرص على دعم الاتحاد باستقطاب المدرب الاجنبي تنفيذاً لخطة اللجنة الاولمبية المستقبلية، التي تهدف للارتقاء بمستوى الرياضة العراقية عبر مشروع البطل الاولمبي".