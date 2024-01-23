وزير الخارجية: العراق يسعي لتبوء مكانته الطبيعية في المنطقة والعالم

2024-01-23 11:56:00 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد وزير الخارجية فؤاد حسين،اليوم الثلاثاء، سعي العراق لتبوء مكانته الطبيعية في المنطقة والعالم، فيما أشار إلى موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، القى ، محاضرة في الأكاديمية الدبلوماسية الدولية في فيينا بعنوان (الشرق الأوسط 2024..التحديات والفرص)"، وذلك بحضور رئيس الأكاديمية ايميل بريكس وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والطلبة العراقيين الدارسين في فيينا وعدد من الباحثين في شؤون الشرق الأوسط".واشار إلى"تطور العملية الديمقراطية في العراق وانتخابات المجالس المحلية الأخيرة، وسعي العراق لتبوء مكانته الطبيعية في المنطقة والمجتمع الدولي"، لافتا الى أن "موقف العراق ثابت من القضية الفلسطينية الذي يؤكد على ضرورة إيقاف هذه الحرب التي بدأت تتسع وتهدد المنطقة برمتها، الأمر الذي لن يكون لصالح أي طرف إقليمي أو دولي فالحروب لم تكن حلاً في يومٍ من الأيام، بالتالي يجب السيطرة على هذه الحرب وإيقافها باسرع وقت ممكن".وفي محورٍ آخر أشار، إلى "الوضع الاقتصادي والخطط المهيئة لبناء اقتصاد متنوع لايعتمد على الاقتصاد الريعي من خلال ايجاد صناعاتٍ مختلفة وإعادة القطاع الزراعي وإنتاج الغاز للاعتماد على الكفاءات والأيادي العاملة العراقية في إنتاج الكهرباء والاستثمار في البنى التحتية".