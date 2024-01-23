2024-01-23 12:26:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف الخبير بشؤون كرة القدم العراقي علي النعيمي يوم الثلاثاء، عن انضمام محلل كروي الى الطاقم الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم.

وقال النعيمي لوكالة شفق نيوز؛ "وصل يوم امس الاثنين الى العاصمة القطرية الدوحة المحلل الكمي كورنل لينضم رسميا الى الطاقم التدريبي منتخبنا الوطني بتوصية من المدرب خيسوس كاساس".

وأضاف ان "كورنل ذو 30 عاماً سيباشر عمله في مباراة منتخبنا الوطني وفيتنام وقد استلم رسميا باج البطولة".

وتابع ان "المحلل سيكون مسؤولا عن تفسير البيانات والأرقام الآنية التي توفرها شركة اوبتا العالمية خلال مباريات بطولة اسيا وتقديمها بصيغة استشارات فنية الى زميله محلل الأداء بابلو غراندز ومن ثم نقلها الى المدرب المساعد أليخاندرو فاريلا".